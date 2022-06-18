ما هي أسباب تراجع مستوى المنتخب السعودي؟.. خليل الزياني يجيب
كشف خليل الزياني مدرب المنتخب الوطني سابقًا، عن أسباب تراجع مستوى المنتخب السعودي.
وتفصيلاً، قال “الزياني” في حديثه: “عام 1994 كان اللاعبون على مستوى عال من الجودة فهناك كثير من اللاعبين في أوج مستواهم في ذلك الوقت وابهروا العالم وابهرونا”.
وأضاف: “تغيرت الأجيال وتغيرت العناصر فصار فيه هبوط لكن المحصلة هو تمكن من المنتخب من التأهل لكأس العالم”، وذلك حسب برنامج “سؤال مباشر”.
ما هي أسباب تراجع مستوى المنتخب السعودي؟
مدرب المنتخب السعودي سابقا خليل الزياني يجيب في برنامج #سؤال_مباشر#السعودية @khalid76 pic.twitter.com/aGHimHZYXD
— العربية برامج (@AlArabiya_shows) June 18, 2022
ابو عمار[ عدد التعليقات: 59756 ] نشر منذ 26 دقيقة
ما شاء الله يا خليل