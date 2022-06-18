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ما هي أسباب تراجع مستوى المنتخب السعودي؟.. خليل الزياني يجيب

ما هي أسباب تراجع مستوى المنتخب السعودي؟.. خليل الزياني يجيب
طلال الغامدي(صدى):

كشف خليل الزياني مدرب المنتخب الوطني سابقًا، عن أسباب تراجع مستوى المنتخب السعودي.

وتفصيلاً، قال “الزياني” في حديثه: “عام 1994 كان اللاعبون على مستوى عال من الجودة فهناك كثير من اللاعبين في أوج مستواهم في ذلك الوقت وابهروا العالم وابهرونا”.

وأضاف: “تغيرت الأجيال وتغيرت العناصر فصار فيه هبوط لكن المحصلة هو تمكن من المنتخب من التأهل لكأس العالم”، وذلك حسب برنامج “سؤال مباشر”.

 


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 59756 ] نشر منذ 26 دقيقة

ما شاء الله يا خليل

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