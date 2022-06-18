ما هي أسباب تراجع مستوى المنتخب السعودي؟.. خليل الزياني يجيب

طلال الغامدي(صدى):

كشف خليل الزياني مدرب المنتخب الوطني سابقًا، عن أسباب تراجع مستوى المنتخب السعودي.

وتفصيلاً، قال “الزياني” في حديثه: “عام 1994 كان اللاعبون على مستوى عال من الجودة فهناك كثير من اللاعبين في أوج مستواهم في ذلك الوقت وابهروا العالم وابهرونا”.

وأضاف: “تغيرت الأجيال وتغيرت العناصر فصار فيه هبوط لكن المحصلة هو تمكن من المنتخب من التأهل لكأس العالم”، وذلك حسب برنامج “سؤال مباشر”.