ما هي العقوبات لمن امتنع عن المشاركة في التعداد السكاني؟
أوضح محمد الدخيني المتحدث الرسمي للهيئة العامة للإحصاء، العقوبات التي يتم توقيعها بحق من امتنع عن المشاركة في التعداد السكاني.
وقال “الدخيني” في حديثه: “إذا كان هناك هناك بعض الامتناع عن تقديم البيانات فيتم تقديم الإنذارات خلال أسبوع الماضي يتم تقديمها خلال أرباب الأسر بإشعارات وراثية قدمت لهم”.
وأضاف: “ويليها استكمال الإجراءات لايقاع العقوبات تتراوح في مجملها إلى 500 ريال كعقوبة مالية”، وذلك بحسب قناة “الإخبارية”.
فيديو | ما هي العقوبات لمن امتنع عن المشاركة في "التعداد السكاني" .. متحدث #الإحصاء يجيب لـ #نشرة_التاسعة pic.twitter.com/d8XeBe1C01
— الإخبارية.نت (@Alekhbariya_net) June 17, 2022
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