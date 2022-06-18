جريمة وحشية لامرأة تخلصت من طفلي زوجها بعد حملها

القاهرة(صدى):

شهدت مصر جريمة قتل بشعة بطلتها سيدة قررت إنهاء حياة طفلي زوجها حيث تخلصت من الطفل الأكبر منذ شهرين، ثم أنهت حياة الطفل الأصغر قبل عدة أيام ما دفع الأب للشك في ملابسات وفاة طفليه في وقت متقارب وأبلغ عن زوجته لتكشف عن وضعها السم للطفل الصغير في “البسبوسة”.

وذكر الأب في بلاغه أن زوجته التي تزوجها منذ عامين ادعت وفاة ابنه الأكبر طبيعياً وصدقها عندما هرع بالطفل الى مفتش الصحة الذي أخبره أن الوفاة طبيعية نتيجة أزمة قلبية وقام بدفنه؛ ليفاجأ بإصابة الطفل بحالة إعياء شديدة عقب تناوله قطعة “بسبوسة” ووفاته فورا وانتابه الشك خاصة أن زوجته طلبت منه نقودا لشراء البسبوسة وأعقبها مباشرة وفاة طفله واتهم زوجته بقتل ابنيه.

وذكرت التحقيقات التي باشرها أن والد الطفلين متعدد الزيجات والطلاق وأن هذه الزوجة هي الثالثة له وأنه تزوجها لعدم إنجابها، وعندما اكتشفت حملها فقررت التخلص من طفلي زوجها حيث قتلت الطفل الأول بعدما دفعته على الأرض وادعت أنها حاولت إبعاده عن سقوط رف الأطباق “المطبقية” فارتطمت رأسه بالأرض وتم دفنه بشكل طبيعي.

وفكرت في طريقة للتخلص من الطفل الآخر فوضعت له سم فئران في قطعة بسبوسة قدمتها له وما إن تناولها حتى فارق الحياة لصغر سنه؛ ليتم القبض عليها ومواجهتها بذلك واعترافها.