اكتشاف مرض مميت بسبب ألم في إصبع قدمه

أميرة خالد(صدى):

اكتشف الأطباء معاناة رجل أمريكي مع مرض خطير حيث أخبره الأطباء بوفاته خلال 4 أيام؛ بعد معاناته من ألم في إصبع قدمه اليمنى يشير لمرض خطير.

وأظهرت الفحوصات أن الرجل الأمريكي الستيني عن ورم في الكلى يبلغ 2.5 رطل ما يقارب 1.13 كيلو جرام على يمين بطنه.

ونمى أيضًا امتدادات بطول القدم يُطلق عليها طبيًا اسم خثرة الورم، والتي كانت تسد جزئيًا شريانين رئيسيين.

وأخبره الأطباء أنه ليس هناك سوى 4 أيام للعيش قبل أن يتم نقله إلى الجراحة في مستشفى لينوكس هيل، في مدينة نيويورك حيث أزال المسعفون الأورام على مدى 12 ساعة.

ومن جانبه، ذكر “ريتشارد” أن الأطباء قالوا إن السرطان يمكن أن يسبب ألمًا في أصابع القدم إذا أوقفت الزيادات تصريف السوائل من هذه المناطق بشكل صحيح، ما يضعها تحت ضغط شديد.