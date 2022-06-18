بالفيديو.. قائد مركبة يتجاوز السرعة ويعرض حياة الناس للخطر بالرياض
تفاعلت الإدارة العامة للمرور مع بلاغ “مواطن” بشأن سائق مركبة ظهر في مقطع فيديو وهو يقود شاحنته بتهور.
وتجاوز قائد السيارة في “الفيديو” سرعة فوق 120 كلم وتجاوز خاطئ من اليمين معرضاً حياة الناس للخطر، وذلك بالطريق الدائري الشمالي في الرياض.
وأكدت “المرور” أنه تم ضبط قائد المركبة وتطبيق العقوبات المقررة بالنظام.
تعودت أن أكون رافع رأسي[ عدد التعليقات: 2 ] نشر منذ 21 دقيقة
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