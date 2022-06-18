بالفيديو.. قائد مركبة يتجاوز السرعة ويعرض حياة الناس للخطر بالرياض

الرياض(صدى):

تفاعلت الإدارة العامة للمرور مع بلاغ “مواطن” بشأن سائق مركبة ظهر في مقطع فيديو وهو يقود شاحنته بتهور.

وتجاوز قائد السيارة في “الفيديو” سرعة فوق 120 كلم وتجاوز خاطئ من اليمين معرضاً حياة الناس للخطر، وذلك بالطريق الدائري الشمالي في الرياض.

وأكدت “المرور” أنه تم ضبط قائد المركبة وتطبيق العقوبات المقررة بالنظام.