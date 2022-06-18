أبرز أعراض نقص المغنيسيوم عند المرأة

أميرة خالد(صدى):

تعد أعراض نقص المغنيسيوم عند المرأة متعددة تظهر على المريض عند وجود نقص في عنصر المغنيسيوم؛ حيث يعتبر نقص المغنيسيوم في الدم من الحالات القليلة والنادرة لذلك من الممكن أن يتم تشخيصه بصورة خاطئة من قبل الأطباء.

وأوضح الأطباء أن من أبرز أعراض نقص المغنيسيوم هي التعب الكبير والوهن، وكذلك فقدان القابلية لتناول الطعام المترافقة مع الغثيان و الدوار و الاستفراغ، وعند تفاقم حالة نقص المغنيسيوم قد يشعر المريض بخدران ووخز في الأطراف، وتشنجات في العضلات، بالإضافة إلى حدوث خلل في النظام الطبيعي للقلب وكذلك قد يتعرض المريض لحالات التشنج التاجي للقلب الذي يترافق مع تغيرات في الشخصية.

وذكروا على الرغم من أن عنصر الكالسيوم و فيتامين د هما المسؤولان الرئيسيان عن صحة العظام، إلا أن البحوث الطبية أظهرت أن نقص المغنيسيوم قد يتسبب بهشاشة العظام لدى النساء في الفترة التي تلي سن اليأس، كما يتسبب نقص المغنيسيوم الحاد عند النساء الحوامل إلى ضعف نمو الجنين، وحالة ما قبل تسمم الحمل وكذلك الارتجاع، إلى جانب حالة من هشاشة العظام والعصبية المفرطة والتغير في المزاج، بالإضافة إلى حدوث أضرار في عضلة القلب.