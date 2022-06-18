خطوات تغيير إطارات السيارة على الطريق

أميرة خالد(صدى):

يتعرض قائدو السيارة للعديد من المواقف المزعجة على الطريق بسبب تلف أحد إطارات السيارة وتعرضها للثقب، فيبدأ قائد السيارة بتغيير الإطار بنفسه لذا سنستعرض كيفية القيام بذلك بسهولة ويسر من خلال بعض الخطوات.

– إيقاف السيارة على سطح مستوٍ وفي مكان يمكن التحرك فيه بسهولة وأمان.

– تأمين عدم حركة السيارة، وذلك من خلال شد فرامل اليد وضبط ناقل الحركة على التعشيقة الأولى.

– مراجعة كتيب السيارة لمعرفة المواقع الصحيحة القوية أسفل السيارة التي يتم رفع السيارة منها “مواضع ارتكاز مرفاع السيارة”.

– الاستلقاء أسفل السيارة أو تمديد الأذرع أو الأرجل أسفلها.

– فك صواميل الإطار بعض الشئ وليس للنهاية، مع أفضلية فك الصواميل بطريقة متقابلة.

– رفع السيارة بواسطة مرفاع السيارة حتى يفقد الإطار اتصاله بالأرض بقليل.

– خلع الصواميل نهائيا ثم خلع الإطار المراد استبداله وتركيب الإطار الجديد.

– ربط الصواميل مرة أخرى ولكن ليس بإحكام، وذلك بشكل متقابل أيضا.

– إنزال الإطار على الأرض ثم يتم استكمال ربط الصواميل بإحكام.

– عند الانتهاء يجب ضبط هواء الإطارات على القيم الصحيحة، بالإضافة إلى إعادة إحكام ربط مسامير العجلة بعد السير لمسافة 50 إلى 100 كلم.