من هم الأشخاص المعرضين للإصابة بجفاف الجسم؟

الرياض(صدى):

تحدث دكتور محمد علي الأحمدي بروفسيور فسيولوجيا الجهد البدني، عن الأشخاص المعرضين للإصابة بجفاف الجسم.

وقال “الأحمدي” إن من لديه مرض السكري معرضين بشكل كبير للإصابة لجفاف الجسم وكذلك من لديهم حالة من التقيؤ أو الإسهال ومن لديه ارتفاع في درجة حرارة الجسم.

كما أوضح أن من يمارسون النشاط البدني خاصة في الأجواء الحارة يتعرقون بشكل كبير ويفقدون كمية كبيرة من السوائل معرضين للجفاف بشكل كبير جدا، وذلك بحسب قناة “السعودية”.