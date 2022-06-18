بالفيديو.. الغامدي يطمئن من يخشى المطبات الهوائية

علي القحطاني(صدى):

وجه الكابتن طيار عبدالله بن صالح الغامدي، رسالة طمأنة إلى كل من يخاف من المطبات الهوائية أثناء الرحلات الجوية.

وقال عبدالله الغامدي، أن الكثير من الركاب يخاف من المطبات الهوائية، مضيفًا: “نعم هي مقلقة ولكن ليست خطيرة، ولا تؤثر على الطائرة مهما كانت قوتها، عليك بربط الحزام من أجل سلامتك”.

وتابع الغامدي: “نحن الطيارين متعودين عليها وأصبحت مرافقة لنا في رحلاتنا، ثق تماما لن يقف الطيار مكتوف الأيدي، سوف يحاول تجنبها وتخفيفها، حرصا منه على راحتك وسلامتك”.