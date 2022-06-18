كيف يعيد المستثمر فتح فروع جديدة لشركته بعد التصحيح ؟

الرياض(صدى):

كشفت وزارة الاستثمار أنه يحق للمستثمر المستفيد من الفترة التصحيحية لمخالفي نظام مكافحة التستر التجاري، افتتاح فروع جديدة لشركته بعد التصحيح.

وأوضحت الوزارة أن يمكن للمستثمر فعل ذلك عقب إصدار الترخيص الاستثماري من خلال خدمة تعديل الترخيص إذا كان بنفس النشاط، أما في حال كان النشاط مختلفًا يمكن التقدم بإصدار ترخيص استثماري فرعي آخر.

وفيما يتعلق برأس المال المطلوب لإصدار الترخيص الاستثماري، ذكرت الوزارة أنه لا توجد قيود على الحد الأدنى لرأس المال للمستفيدين من حملة التستر.

وذكرت أنه بعد تصحيح وضع المنشأة وتحويلها إلى شركة في ظل وجود فروع لها، يمكن تحويل المؤسسات إلى فروع للشركة وذلك بإضافة الفروع للترخيص الاستثماري إذا كانت على نفس النشاط.

كما يمكن إصدار ترخيص فرعي بالأنشطة الجديدة وذلك من خلال الخدمات الإلكترونية، ومن ثم استكمال التعديلات على السجلات لدى وزارة التجارة، وذلك بحسب صحيفة “عكاظ”.