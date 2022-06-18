بالفيديو.. وصول أول دفعة للحجاج العراقيين

مكة المكرمة(صدى):

وصلت أول دفعة للحجاج العراقيين القادمين برًا عب منفذ جديدة – عرعر شمال المملكة.

وتحدث الحجاج عن مشاعرهم بعد دخول المملكة لأداء العمرة متوجهين بالشكر للقيادة الرشيدة بسبب خدمات المملكة الكبيرة للحجاج.

ومن جانبه، قال حاج عراقي: “ما كنا متوقعين ذلك الاستقبال والحفاوة والخدمات التي يتم تقديمها للحجاج لتوفير جميع احتياجاته ونشكر المملكة على حفاوة الاستقبال”.