بالفيديو.. وصول أول دفعة للحجاج العراقيين
وصلت أول دفعة للحجاج العراقيين القادمين برًا عب منفذ جديدة – عرعر شمال المملكة.
وتحدث الحجاج عن مشاعرهم بعد دخول المملكة لأداء العمرة متوجهين بالشكر للقيادة الرشيدة بسبب خدمات المملكة الكبيرة للحجاج.
ومن جانبه، قال حاج عراقي: “ما كنا متوقعين ذلك الاستقبال والحفاوة والخدمات التي يتم تقديمها للحجاج لتوفير جميع احتياجاته ونشكر المملكة على حفاوة الاستقبال”.
أول دفعة للحجاج العراقيين القادمين براً عبر منفذ #جديدة_عرعر شمال #السعودية يتحدثون لـ #العربية عن مشاعرهم بعد دخول المملكة لأداء #الحج
عبر :@jazaa33 pic.twitter.com/oLaSbRrNCY
— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) June 18, 2022
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