بالصور.. موسم جدة يجمع إليسا ولمجرد لأول مرة في دويتو استثنائي

جدة(صدى):

جمع موسم جدة ولأول مرة الفنانة إليسا مع الفنان سعد لمجرد في حفل استثنائي شهد تفاعلاً كبيراً من الجمهور.

وقدّمت إليسا وسعد لمجرد أجمل أعمالهما وأحدثها، كما تضمنت مجموعة من الأغاني الرومانسية التي لاقت إعجاب الجمهور ورددها كثيراً في أجواء مميزة مليئة بالتفاعل والحماس والفرح.

وقدم الثنائي أغنيتهما “من أول دقيقة” لأول مرة على المسرح وسط تصفيق حار من الجمهور، كما غنيا أيضاً “بتمون” و”عدى الكلام”، فيما غنى كل من سعد وأليسا بشكل منفرد على المسرح، حيث قدمت أليسا مجموعة من أغانيها الجديدة مثل “هنغني كمان وكمان”.

وجاء ذلك وسط تفاعل كبير من الحضور، في حين قدّم الفنان سعد المجرد باقة من أشهر أغانيه مثل “أنساي” والتي تفاعل معها الجمهور، وأغنية “إنت باغية”، وشهدت الحفلة حضوراً مميزاً من زوار الموسم.