أسباب وخطورة ظهور بالونة الإطار

أميرة خالد(صدى):

تعد الإطارات من أكثر الأجزاء في السيارة التي تتعرض للمشاكل والتلف بصورة كبيرة؛ بسبب كثرة احتكاكها بالعوامل الخارجية، سواء كان الاحتكاك المستمر بالطريق أو بسبب تعرضها للاتساخات والحصى والمياه وغيرها بصورة دائمة على الطريق.

ومن أبرز المشاكل التي تصيب الإطارات هو ظهور بالونة الإطار أو ما يسمى بيضة الإطار، هذه البالونة تؤدي إلى تلف الإطار، حيث تسبب ضعف كبير في جدار الإطار، مما يعرضه إلى خطر الانفجار، كما قد تشعر برجة مزعجة جداً عندما تقودون على الطرقات الواسعة وبسرعة تتخطى الـ 80 كلم/الساعة.

وذكرت التقارير، عدد من الأسباب التي تؤدي إلى ظهور بالونة الإطار، وهي كالتالي: استخدام إطارات رديئة الصنع أو منتهية الصلاحية، تكرار المرور على المطبات بسرعة عالية وبشكل قوى، تعمد الصعود على الأرصفة بشكل مستمر، عدم تجنب الحفر والقيادة السريعة عليها، السير بسرعات عالية على طرق غير معبدة.