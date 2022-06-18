بالفيديو.. أقدم مركبة تشق الطريق من الجوف إلى الحج

مكة المكرمة(صدى):

يستذكر الحجاج في الجوف أول رحلة للحج باستخدام أقدم مركبة تشق الطريق من الجوف إلى الحج؛ بعد مشاركتها في تاريخ العالمية الثانية، حيث كانوا يعتبرونها حديثة في ذلك الوقت.

وتفصيلاً، قال أحد أهالي القريات: “هذه السيارة اقتناها جدي وموديل 1940 وكان يتم استخدام تلك السيارة لرفع المعاناة عن الحجاج وايصالهم واستئنفت أول رحلة عام 1369 هجريًا”.

وأضاف: “السيارة لها أثر وجداني في نفوس أهالي القريات وعايشتهم فترة طويلة من الزمن فتذهب بهم إلى الحج وتعود بهم سالمين”، بحسب قناة “الإخبارية”.