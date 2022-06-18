بدور البراهيم تدعو المشاهير لنشر مبادئ الإسلام

أميرة خالد(صدى):

أكدت مشهورة مواقع التواصل الاجتماعي وخبيرة التجميل بدور البراهيم، على أهمية تكريم مشاهير السوشال ميديا، موجهة شكرها لمتابعيها لتهنئتهم لها بعد تكريمها في ملتقى الإعلام الجديد، لافتة إلى أن الحفل كان مفيدًا للغاية.

وذكرت بدور البراهيم، في تصريحاتها: “بصراحة، أمس، مرة استفدت من الحفل، ما تتخيلون قديش قاعدة أسمع لكل دكتور دخل وألقى كلمة للموجودين كلهم، وكان نفسي كل المشاهير يجون حتى مش المكرمين، كلنا فينا الخير، لكن كان نفسي الكل يجي يسمع كلام الدكاترة، كلام يثلج الصدر” .

وقالت البراهيم، أن مشاهير مواقع التواصل، مسؤولون عن حساباتهم، لذا عليهم تقديم ما يعود بالنفع على متابعيهم، وزرع المُثل والمبادئ الإسلامية، مضيفة:”في بالكم فيه مشاهير تكرموا ما يستاهلون، بالعكس يمكن أنتم تشوفون مشهورًا ما يستاهل، يمكن بهاي الجلسة رح يغير نفسه ومحتواه وأشياء كثيرة سمعها، أمس، قديش أنا فرحانة بالأشياء إللي سمعتها”.