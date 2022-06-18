بالصور.. بدء عرض بخصوص بعض الناس على المسرح العربي بسيتي ووك الخميس المقبل

جدة(صدى):

يواصل المسرح العربي بمنطقة سيتي ووك عروضه الفنية والمسرحية المميزة ضمن فعاليات موسم جدة وسط إقبال كبير من الزوار.

ويترقب الجمهور عرض مسرحية “بخصوص بعض الناس” التي من المقرر عرضها يوم الخميس 23 يونيو 2022 إلى السبت 2 يوليو 2022.

وتدور أحداث المسرحية في قالب كوميدي اجتماعي يستعرض من خلالها الفنان ناصر القصبي ونخبة من النجوم صوراً متناقضة من حياتنا اليومية بتحدياتها المختلفة بقالب كوميدي خفيف، ومن المتوقع أن تشهد المسرحية إقبالاً جماهيرياً كبيراً نظراً للشعبية الكبيرة التي يحظى بها المشاركون في المسرحية.