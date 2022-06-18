جوانكا يعتذر للشباب والبلطان 

طلال الغامدي(صدى):

اعتذر لاعب الأرجنتيني كريستيان جوانكا، المعار من نادي الشباب للعين الإماراتي، لجماهير الشباب ورئيس النادي خالد البلطان.

وقال جوانكا:”أعتذر إذا تم تلقي تصريحاتي بشكل غير واضح، كامل اعتذاراتي لجميع جماهير النادي”، لافتا إلى أن عقده ينتهي مع الشباب في موسم 2024، ولكنه واجه أزمات إدارية، ومشكلة عائلية خطيرة.

وأكد جوانكا، على رغبته في الرحيل، وطلب من الجماهير تفهم حالته.

وكان جوانكا، البالغ من العمر 29 عامًا، والذي انتقل من الشباب إلى العين الصيف الماضي على سبيل الإعارة، نال لقب دوري أدنوك للمحترفين، وكأس رابطة المحترفين الإماراتية مع العين.