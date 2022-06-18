شاهد.. استشاري: السكتات الدماغية من أكثر الحالات شيوعا بسبب نمط حياة الفرد

أميرة خالد(صدى):

كشف استشاري أمراض المخ والأعصاب الدكتور هاني عقاد، أن السكتات الدماغية من أكثر الحالات شيوعا بسبب نمط حياة الفرد الصحية.

وأشار هاني عقاد:”أمراض الصرع واعتلال الذاكرة والشلل الرعاش والصداع بجميع أنواعه وأمراض العضلات”.

وتابع:”أمراض الأعصاب الطرفية وأمراض وجراحات العمود الفقري وأمراض نزيف الدماغ وأورام الدماغ”.