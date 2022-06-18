شاهد.. استشاري: السكتات الدماغية من أكثر الحالات شيوعا بسبب نمط حياة الفرد
كشف استشاري أمراض المخ والأعصاب الدكتور هاني عقاد، أن السكتات الدماغية من أكثر الحالات شيوعا بسبب نمط حياة الفرد الصحية.
وأشار هاني عقاد:”أمراض الصرع واعتلال الذاكرة والشلل الرعاش والصداع بجميع أنواعه وأمراض العضلات”.
وتابع:”أمراض الأعصاب الطرفية وأمراض وجراحات العمود الفقري وأمراض نزيف الدماغ وأورام الدماغ”.
فيديو | استشاري أمراض المخ والأعصاب د. هاني عقاد: السكتات الدماغية من أكثر الحالات شيوعا بسبب نمط حياة الفرد الصحية#برنامج_120#الإخبارية pic.twitter.com/Y9xVwVkNWA
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) June 18, 2022
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