شاهد.. لحظة قيام جماهير القوة الجوية بتحطيم مقاعد المدرج بعد الهزيمة أمام الوزراء

وكالات(صدى):

شهدت نهاية مباراة القوة الجوية أمام الوزراء، أعمال عنف وشغب من قبل جماهير القوة الجوية حيث قامت الجماهير بتكسير كراسي ملعب الشعب الدولي، في بغداد، وفقاً لفيديو تم تداوله على نطاق واسع.

وأظهر الفيديو المتداول جماهير القوة الجوية وهم يصيحون ويقومون بتكسير كراسي المدرج وذلك، بعدما خسر فريقهم أمام الزوراء 2-1،ضمن الدور ربع النهائي لبطولة كأس العرب.

وقررت لجنة الانضباط باتحاد الكرة العراقي ، حرمان جمهور نادي القوة الجوية من الحضور للمدرجات في خمس مباريات مقبلة في الموسمين الحالي والمقبل، وفرض غرامة مالية على نادي القوة الجوية بقيمة 10 ملايين دينار عراقي (7000 دولار أمريكي).

و حملت لجنة الإنضباط نادي القوة الجوية مسؤوليية تصليح الأضرار التي حدثت في ملعبِ الشعب الدولي وحسب ما تقرره اللجنة التحقيقيّة المشكلة من قبل وزارة الشباب.