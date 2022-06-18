هدى النعيم : الإهمال يعد إساءة لكبار السن وعقوبته تصل إلى السجن عاما أو غرامة نصف مليون ريال (فيديو)

الرياض(صدى):

أوضحت رئيس لجنة كبار السن بمجلس شؤون الأسرة هدى النعيم أن “الإهمال” يدخل ضمن الإساءة لكبار السن، مبينة أن عقوبته تصل إلى السجن عاما أو غرامة نصف مليون ريال.

وقالت النعيم:” إذا كانت الإساءة متعمدة، كالإهمال أو الإيذاء الجسدي، فهناك عقوبات نصت على السجن الذي يصل لعام وكذلك غرامة مالية قدرها ٥٠٠ ألف ريال”.