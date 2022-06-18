التايب يكشف الفارق بين إيغالو وحمدالله

ماجد محمد(صدى):

كشف لاعب الهلال السابق، الليبي طارق التايب، عن الفارق بين مهاجم الاتحاد، المغربي عبدالرزاق حمدالله ومحترف الهلال اوديون إيغالو.

وقال طارق التايب:”إيغالو مهاجم كلاسيكي يُناسب أسلوب الهلال، وقد تطور معه كثيرًا وتحسنت أرقامه الخاصة بالأهداف لأنه وجد حلولًا أكثر مما كانت في الشباب، هو لاعب يُجيد اللعب بظهره ويُسجل من أنصاف الفرص ويخلق فرصًا كثيرة لنفسه، هذا هو المهاجم الكلاسيكي الذي لا يُطلب منه أي شيء آخر”.

وأشار:”بالنسبة لي، حمدالله مهاجم إمكانياته رهيبة جدًا وقد ظهرت مع النصر، مشكلته هذا الموسم أنه تأثر كثيرًا بمشاكله خارج الملعب لكنه رغم ذلك حقق أرقامًا جيدة جدًا، فنيًا هو أقوى من إيجالو لأنه يُعطي حلولًا أكثر في المنظومة الهجومية، يُجيد التحرك ويسحب المدافعين، لاعب كبير يستطيع تقديم الإضافة وقد تأقلم سريعًا مع أجواء الاتحاد وقدم أداءً ممتازًا”.

يذكر أن الهلال والاتحاد يتساوى في مقدمة جدول ترتيب دوري المحترفين برصيد 61 نقطة لكل منهما، ويتفوق الأول بفارق المواجهات المباشرة على الاتحاد، حيث فاز عليه ذهابًا إيابًا.