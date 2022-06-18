بالفيديو.. مختص يوضح سبب تغير درجات الحرارة (فيديو)

الرياض(صدى):

أكد أستاذ هندسة علوم الأرض البرفسور إبراهيم حطيط أن ‏مستويات الانزعاج الحراري سجلت تحسنا وانخفاضا في معظم المدن السعودية، مبيناً أسباب تغير درجات الحرارة .

وقال حطيط :” الانزعاج الحراري الحادث لا يعتمد فقط على ارتفاع درجات الحرارة وإنما أيضا يعتمد على نسبة الرطوبة، ولكن حينما يكون الشخص بالخارج فإن جسمه يبدأ في تبريد نفسه عن طريق افراز العرق”.

وأضاف ” التغيرات التي تحدث يومياً والتي سببها الانحباس الحراري العالمي، كما أن التصحر من أسباب ارتفاع درجات الحرارة العالمية والتي تنتج عن تقلبات طبيعية ”