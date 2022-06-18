السودان.. أُسر تلجأ لبيع ممتلكاتها الأساسية بسبب الأزمة الاقتصادية

الخرطوم(صدى):

أقبل عدد كبير من مواطني مدينة بحري بالعاصمة الخرطوم، على بيع أمتعتهم الخاصة وبعض أساس منزلهم، وذلك لسد حاجتهم من الجوع، في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها بلادهم .

وقال أحد المواطنين والذي يدعى هاشم محمد، يعيل ثلاثة أطفال، أنه لجأ لبيع شاشة تلفزيون جيدة، وذلك بعدما فقد عمله اليومي مصدر رزقه، ما اضطره لبيع التلفزيون لسد جوع أسرته، قائلاً : “الجوع كافر لا أمتلك شيئا للطعام ليس لدي عمل ماذا أفعل؟ كيف أنتظر؟”.

فيما اضطرت سيدة خمسينية تعول خمسة أفراد لبيع خلاط، لتوفر بثمنه قوت يوم لأولادها، معلقة “ياناس محتاجة والله لدي أطفال أرجو شراء الخلاط بأي ثمن”.

وأكملت “قضيت غرضي يا ولدي قضينا أياما لا نأكل وهذا الخلاط هو آخر ما امتلكه لكن ربنا كريم”.