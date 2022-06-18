الهلال يحسم مصير جحفلي 

ماجد محمد(صدى):

توصل مجلس إدارة نادي الهلال، لاتفاق مع قلب دفاع الفريق محمد جحفلي من أجل تمديد التعاقد والبقاء مع الهلال.

واتفقت إدارة الهلال مع محمد جحفلي لتجديد عقده لمدة موسم واحد، وذلك بناءً على طلب المدير الفني الأرجنتيني رامون دياز.

فيما يتبقى في عقد اللاعب مع الهلال 3 أيام فقط وفي حال عدم التجديد خلال الأسبوع الجاري لن يتمكن من المشاركة مع فريقه أمام الفتح في الجولة الـ29 المقبلة من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

يذكر أن الهلال يستعد لمواجهتي الفتح والفيصلي في الجولتين الأخيرتين من مسابقة دوري المحترفين، والمقرر لهما يومي 23 و27 من شهر يونيو الجاري.