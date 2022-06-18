بالفيديو.. محلل اقتصادي يوضح هل ستكون العملات المشفرة بديلة للنظام النقدي؟

الرياض(صدى):

أوضح ‏المحلل الاقتصادي أحمد الخطيب هل ستكون العملات المشفرة بديلة للنظام النقدي؟

وقال الخطيب :” الفكرة العامة والمتداولة هي أن العملات المشفرة بتكون بديل للنظام النقدي فمع أول هزة فإن هذه الشركات نفسها تواجه صعوبات من هذا النوع”.

وأضاف ” حينما نرى إقبال كبير خلال الفترات السابقة على شراء العملات المشفرة على أنه هو المستقبل، ولكن للأسف الغالبية العظمي لا تفهم تقنيات العملات المشفرة، وكل التعليقات تأتي فقط حينما ترتفع أو تنخفض الأسعار “.

#نشرة_الرابعة | هل ستكون العملات المشفرة بديلة للنظام النقدي؟ المحلل الاقتصادي أحمد الخطيب يوضح@ahmad_khatib pic.twitter.com/LauxOVYRQk — العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) June 18, 2022