نصراوي سابق يقترب من العودة لدوري المحترفين

ماجد محمد(صدى):

اقترب البرازيلي مايكون بيريرا مدافع النصر السابق وسانتوس الحالي، من العودة للعب في دوري المحترفين عبر بوابة الوحدة.

ودخلت إدارة الوحدة في مفاوضات جادة مع مايكون بيريرا مدافع النصر السابق من أجل الحصول على خدماته في فترة الانتقالات الصيفية، وفق صحيفة “اليوم”.

ويرغب الوحدة في ضم مايكون لتدعيم صفوفه بعد الصعود للمشاركة في الموسم المقبل من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين نسخة 2022/23.

يذكر أن مايكون بيريرا لعب في صفوف النصر السعودي خلال الفترة من فبراير 2019 حتى يوليو 2021.