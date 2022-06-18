شاهد.. مختص: الحلتيت مسيل للدم ويسبب الوفاة والتسمم للأطفال

عادل الحربي(صدى):

حذر رئيس قسم تحليل السموم والأعشاب بمستشفى الملك فيصل التخصصي سابقا الدكتور محمد الطفيل، من نبتة “الحلتيت”، قائلا إن الحلتيت مسيل للدم ويسبب الوفاة والتسمم للأطفال.

وأشار محمد الطفيل، إلى خطورة الحلتيت أنه مميع ومسيل للدم وهذا يٌسبب مشاكل كثيرة، فيٌمنع استخدامه للمرضع حتى لا يٌسبب الوفاة أو التسمم للأطفال.

وأوضح:”يؤثر الحلتيت على مكونات الدم ، فله خطورة على المرضى الذين يستخدمون الأدوية وخاصة أدوية الضغط سواء انخفاض أو ارتفاع في الضغط، حيث يٌزيد من التأثير الضار لهذه المركبات ، فاستخدام الحلتيت يٌسبب ارتفاع أو انخفاض في الضغط فيٌسبب الوفاة”.

وتابع:” لا يٌستخدم الحلتيت مع أدوية المسكنات، ويٌفضل عدم استخدامه قبل العمليات الجراحية، حيث يٌسبب انتفاخ الشفاة وقد يصل هذا الانتفاخ للوجه والرقبة”، مبينا:”الحلتيت ممنوع طبيا وأزيل من “الدستور الطبي” لاحتوائه على مادة الكبريت ومن مسببات سرطان الكبد وهناك امرأة توفيت بعد استخدامه”

فيديو | رئيس قسم تحليل السموم والأعشاب بفيصل التخصصي سابقا د. محمد الطفيل: "الحلتيت" مسيل للدم وقد يسبب الوفاة والتسمم للأطفال#برنامج_120#الإخبارية pic.twitter.com/EZWlo4PvAH — الإخبارية.نت (@Alekhbariya_net) June 18, 2022