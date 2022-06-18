شاهد.. طالبات سعوديات يصنعن سيارة كهربائية بالكامل

الدمام(صدى):

استطعاع 10 طالبات في جامعة الأمير محمد بن فهد بمدينة الخبر من كلية الهندسة الكهربائية والهندسة والهندسة الميكانيكية، من انشاء محطة شحن للسيارات الكهربائية بالطاقة الشمسية.

وقالت بتول آل سنبل خريجة هندسة كهربائية :” هذه مبادرة لتنويع مصادر الطاقة للحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون والحد من التلوث البيئي، وباعتبار المملكة العربية السعودية تقع في موقع جغرافي يجعلها الأعلى من حيث الإشعاعات الشمسية، مايعزز من مكانة المملكة باتخاذ الطاقة الشمسية كبديل آخر للبترول”.

وأضافت رغد الغامدي، خريجة هندسة كهربائية :” مع المحطة معانا موبيل ابليكشن يمكن أن يستخدمه صاحب المحطة أو صاحب السيارة لتفقد حالة الشحن بالسيارة “.