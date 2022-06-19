شاهد.. أخصائية: لو راتب الزوجة أكثر من الزوج فهي ليست ملزمة في نفقة المنزل
قالت الأخصائية الاجتماعية فاطمة الشريف، إن النفقة على الزوج سواء كانت الزوجة مقتدرة ماليا أو تعمل من غيره.
وأوضحت فاطمة الشريف:”لو راتب الزوجة أكثر من الزوج لو راتب الزوجة أكثر من الزوج” هي ليست ملزمة في نفقة المنزل إلا من طيب خاطرها.
وتابعت:”إنفاق الزوجة العاملة في المنزل يشعر الرجل بأنه تقليل من شأنه”، موضحة:’ليس عيبا من المرأة أن تشارك زوجها ولا يقلل من قيمة الرجل”.
الأخصائية الاجتماعية فاطمة الشريف:
"لو راتب الزوجة أكثر من الزوج" هي ليست ملزمة في نفقة المنزل إلا من طيب خاطرها #MBC1#MBCinAweek pic.twitter.com/WW1hfxIT8s
— في أسبوع MBC (@MBCinaWeek) June 18, 2022
الأخصائية الاجتماعية فاطمة الشريف تتحدث عن التوازن والوعي فيما يتعلق بإنفاق الزوجة العاملة #MBC1#MBCinAweek pic.twitter.com/IxCevjjzRi
— في أسبوع MBC (@MBCinaWeek) June 18, 2022
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