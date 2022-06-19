شاهد.. أخصائية: لو راتب الزوجة أكثر من الزوج فهي ليست ملزمة في نفقة المنزل 

عادل الحربي(صدى):

قالت الأخصائية الاجتماعية فاطمة الشريف، إن النفقة على الزوج سواء كانت الزوجة مقتدرة ماليا أو تعمل من غيره.

وأوضحت فاطمة الشريف:”لو راتب الزوجة أكثر من الزوج لو راتب الزوجة أكثر من الزوج” هي ليست ملزمة في نفقة المنزل إلا من طيب خاطرها.

وتابعت:”إنفاق الزوجة العاملة في المنزل يشعر الرجل بأنه تقليل من شأنه”، موضحة:’ليس عيبا من المرأة أن تشارك زوجها ولا يقلل من قيمة الرجل”.

الأخصائية الاجتماعية فاطمة الشريف: "لو راتب الزوجة أكثر من الزوج" هي ليست ملزمة في نفقة المنزل إلا من طيب خاطرها #MBC1#MBCinAweek pic.twitter.com/WW1hfxIT8s — في أسبوع MBC (@MBCinaWeek) June 18, 2022