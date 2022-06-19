  • السبت 18 يونيو

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  3. شاهد.. أخصائية: لو راتب الزوجة أكثر من الزوج فهي ليست ملزمة في نفقة المنزل 

شاهد.. أخصائية: لو راتب الزوجة أكثر من الزوج فهي ليست ملزمة في نفقة المنزل 

شاهد.. أخصائية: لو راتب الزوجة أكثر من الزوج فهي ليست ملزمة في نفقة المنزل 
عادل الحربي(صدى):

قالت الأخصائية الاجتماعية فاطمة الشريف، إن النفقة على الزوج سواء كانت الزوجة مقتدرة ماليا أو تعمل من غيره.

وأوضحت فاطمة الشريف:”لو راتب الزوجة أكثر من الزوج لو راتب الزوجة أكثر من الزوج” هي ليست ملزمة في نفقة المنزل إلا من طيب خاطرها.

وتابعت:”إنفاق الزوجة العاملة في المنزل يشعر الرجل بأنه تقليل من شأنه”، موضحة:’ليس عيبا من المرأة أن تشارك زوجها ولا يقلل من قيمة الرجل”.

 

 


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