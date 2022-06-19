فيديو.. حارس أمن بالدمام يروي معاناته: حتى الموية لا أجدها

عادل الحربي(صدى):

روى حارس أمن يدعى يوسف الرشيدي، يعمل في موقع يتبع إحدى الشركات في الدمام، تفاصيل معاناته مع الإدارة.

وقال الرشيدي خلال برنامج ياهلا، إنه داوم في شركة لمدة 3 أيام وطلب منهم صرف 300 أو 400 ريال فقالوا له: أنت لست موظفًا ورفضوا يعطوه الأموال.

وأوضح أنه في اليوم الأول عمل لمدة 24 ساعة وكان يغطي مكان شخص تغيب في ذلك اليوم، لافتا إلى أنه طالب إدارة الشركة بالحصول على المال فتهربوا منه وقالوا إنه سيتم صرف بدل التغطية مع الراتب.

ولفت إلى أنه يعمل في منطقة تفتقد إلى جميع الخدمات، قائلا: حتى الموية لم تكن موجودة، مضيفا: في اليوم الثاني طلبت الحصول على المال فقال المدير مافي سيولة الآن وطلب رقم حسابي وقال بكرة نحول لك الأموال.

وتابع: في اليوم الثالث داومت كذلك وبعد الانتهاء طلبت الأموال قالوا أيضا إنه لا توجد سيولة، مشيرا إلى أنه حتى صلاة الجماعة لم يستطع القيام بها بسبب الدوام.