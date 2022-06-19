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خبير عقاري: نحتاج لقانون لضبط الإيجارات لمواجهة ارتفاع الأسعار

خبير عقاري: نحتاج لقانون لضبط الإيجارات لمواجهة ارتفاع الأسعار
علي القحطاني (صدى):

علق الخبير والمقيم العقاري أحمد فقيه، على ارتفاع أسعار الإيجارات في جدة والرياض، مؤكدًا على ضرورة وجود قانون لضبط الإيجارات بقيمة سوقية عادلة.

وقال أحمد فقيه خلال برنامج ياهلا: نحتاج لقانون لضبط الإيجارات، تضح من خلاله أن المنطقة الفلانية تتراوح بها أسعار الإيجار من مبلغ س إلى ص.

وأشار إلى أن المؤشر الأيجاري الذي صدر عن منصة “سكني” لم يحدد القيمة السوقية الإيجارية لكل حي من الأحياء وأتمنى أن يعدلوا ذلك.

وأضاف: هناك 5 دول متقدمة عقاريًا في أنظمتها وفي شفافيتها العقارية، منها بريطانيا وأستراليا، فلا يجوز لك كمؤجر أن ترفع الأسعار خارج الأسعار المعلن عنها.


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