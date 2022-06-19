خبير عقاري: نحتاج لقانون لضبط الإيجارات لمواجهة ارتفاع الأسعار

علي القحطاني (صدى):

علق الخبير والمقيم العقاري أحمد فقيه، على ارتفاع أسعار الإيجارات في جدة والرياض، مؤكدًا على ضرورة وجود قانون لضبط الإيجارات بقيمة سوقية عادلة.

وقال أحمد فقيه خلال برنامج ياهلا: نحتاج لقانون لضبط الإيجارات، تضح من خلاله أن المنطقة الفلانية تتراوح بها أسعار الإيجار من مبلغ س إلى ص.

وأشار إلى أن المؤشر الأيجاري الذي صدر عن منصة “سكني” لم يحدد القيمة السوقية الإيجارية لكل حي من الأحياء وأتمنى أن يعدلوا ذلك.

وأضاف: هناك 5 دول متقدمة عقاريًا في أنظمتها وفي شفافيتها العقارية، منها بريطانيا وأستراليا، فلا يجوز لك كمؤجر أن ترفع الأسعار خارج الأسعار المعلن عنها.

ارتفاع أسعار الإيجارات في جدة والرياض..

م. أحمد فقيه: نحتاج لقانون لضبط الإيجاريات بقيمة سوقية عادلة، لأن الإيجار ليس له خيار #برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/MmsGwdnV3t — برنامج ياهلا (@YaHalaShow) June 18, 2022