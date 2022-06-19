ضبط 27 مخالفًا لنظامي الإقامة والعمل روجوا لحملات حج وهمية

عادل الحربي(صدى):

قَبَضَتِ الجهاتُ الأمنيةُ في الأمن العام في إطار حملاتها الأمنية لرصد مكاتب الحملات الوهمية للحج والعمرة على مواطن،و27 مخالفًا لنظامي الإقامة والعمل.

وارتكب المتهمون حوادثَ جنائيةً تَمَثَّلَتْ في الإعلان والتسويق لحملات حج وهمية في 4 مواقعَ بمنطقة الرياض و2 في منطقة القصيم، والاستيلاءِ من ضحاياهم على مبالغ مالية.

وأوضح الأمن العام أن المتهمين هم 11 من الجنسية المصرية و10 من الجنسية السورية و2 من الجنسية الباكستانية و2 من الجنسية السودانية و2 من الجنسيتين اليمنية والبنجلادشية،حيث جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية، وإحالتهم إلى النيابة العامة.