الزمالك يفاوض لاعب الاتفاق

طلال الغامدي(صدى):

كشفت تقارير تونسية، عن دخول نادي الزمالك المصري في مفاوضات جادة مع التونسي نعيم السليتي لاعب خط وسط الاتفاق، تمهيداً للتعاقد معه بالموسم الجديد.

ويأتي ذلك تزامنا مع أنباء حول رحيل المغربي أشرف بن شرقي لاعب خط وسط الزمالك بعد انتهاء عقده الموسم الحالي.

وكانت محكمة التحكيم الرياضي كاس، قد قبلت استئناف نعيم السليتي، لاعب فريق الاتفاق على قرار لجنة تسوية المنازعات في الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، ومنح السليتي الـ50% من رواتبه الشهرية التي خصمت منه أثناء توقف دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بسبب أزمة فيروس كورونا عام 2020.