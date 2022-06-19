الزكاة والجمارك توضح عدد أجهزة الجوال المسموح باستيرادها

الرياض(صدى):

أوضحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، عدد أجهزة الجوال المسموح باستيرادها من الخارج، والرسوم المفروضة عليها.

وأكدت الهيئة أنه يسمح باستيراد جهازي جوال كحد أقصى، لافتة إلى أن أجهزة الجوال معفاة من الرسوم الجمركية، مشيرة إلى أنه يتم فرض ضريبة القيمة المضافة بنسبة 15% على جميع الواردات.

يذكر أن هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، أعلنت في وقت سابق عن إعادة إطلاق مبادرة إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية لجميع المكلفين الخاضعين لجميع الأنظمة الضريبية، ولمدة 6 أشهر، ابتداءً من 1 يونيو 2022م وحتى 30 نوفمبر 2022م، وذلك بهدف تخفيف الآثار الاقتصادية المترتبة على المنشآت نتيجة جائحة كورونا.