سمية الخشاب تتضامن مع لاعب مانشستر يونايتد ضد شاب مصري

القاهرة(صدى):

أعلنت الفنانة المصرية سمية الخشاب، تضامنها مع لاعب فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي ماركوس راشفورد، وذلك في دعوته القضائية ضد شاب مصري تنمر عليه عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وكان محامي اللاعب ماركوس راشفورد، تقدم بدعوى قضائية إلى محكمة مصرية، ضد طالب مصري لاستخدامه عبارات مسيئة وعنصرية عبر منشور على إحدى الصفحات الرسمية الخاصة باللاعب.

وقالت سمية الخشاب: اللي عمله راشفورد تصرف صح وهيخلي أي شخص علي السوشيال ميديا يفكر مليون مرة قبل ما يكتب تعليق مش كويس أو يشتم.

واعتبرت سمية الخشاب أن العنصرية التي تعرض لها اللاعب الإنجليزي صاحب البشرة السمراء، لا تختلف عن التحرش ومن المفترض أن تكون عقوبتها واحدة.