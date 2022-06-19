جامعة أم القرى توفر 21 وظيفة تعليمية

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت جامعة أم القرى عن حاجتها لشغل عدد 21 وظيفة، من الوظائف التعليمية “مدرس لغة”، وذلك في المقر الرئيسي وفرع الجامعه بأضم، بالإحلال وذلك بنظام التعاقد بدوام كامل عن طريق المسابقة الوظيفية.

والوظيفة بمسمى: مدرس لغة – اللغويات التطبيقية -اللغة الانجليزية-، شرط أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، لائقاً صحياً، وحسن السيرة والسلوك، ومتخرجاً من جامعة سعودية، وفي حالة التخرج من جامعة غير سعودية فيجب أن تكون الشهادة معادلة من قبل وزارة التعليم.

كما يشترط ألا يزيد عمر المتقدم عن 35 عام، وألا يقل التقدير في مرحلة الماجستير عن جيد جداً، والحصول على شهادة الماجستير في اللغويات التطبيقية لغة إنجليزية، أو في تدريس اللغة الإنجليزية للناطقين بغيرها (TESOL)، أو ما يعادلها.

ويلزم إرفاق الوثائق التالية إلكترونياً:

أ/ السيرة الذاتية.

ب/ صورة من الهوية الوطنية.

ج/صورة من المؤهلات العلمية (الشهادات والسجل الأكاديمي).

د/ صورة من معادلة الشهادة من وزارة التعليم (في حال كانت ممنوحة من جامعة غير سعودية).

2. جميع الوظائف بنظام التعاقد، علماً بأن الترشيح على هذه الوظائف لا يُعد توظيفاً نهائياً.

3. الأولوية لمن لا يشغل وظيفة حكومية.

التقديم

https://wafi.uqu.edu.sa/OA_HTML/RF.jsp?function_id=14296&resp_id=23350&resp_appl_id=800&security_group_id=0&lang_code=AR&oas=yYtMQQuWZt6jF2pHOTuZ9Q..¶ms=-5-Wc6.bF1.btkYa6I2myTqziLKxVJYVFVWXogPijaRN7hrGiqbOirSeX–03RBG