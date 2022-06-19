معدد يروي كيف حل خلاف بين زوجتيه حول الركوب بجانبه بالمقعد الأمامي للسيارة
روى مواطن معدد، تفاصيل خلاف وقع بين زوجتيه حول من تركب بجانبه في المقعد الأمامي للسيارة، مشيرا إلى أنه لجأ إلى طريقة بسيطة لحل هذه المشكلة.
وأوضح المواطن خلال مداخلة له ببرنامج “بعد المنتصف” المذاع على إم بي سي إف إم، أنه طلب من زوجتيه أن تجلسا في المقعد الخلفي للسيارة.
وأكد المواطن أنه لا يحبذ فكرة الانتقام أبدًا عند الخلافات، أو أن يتسبب في ضرر لأي شخص.
سلطان: صار خلاف بين زوجاتي مين تركب قدام.. وبهذي الطريقة حليتها #بعد_المنتصف @Yshamrani#MBCFM
حمل تطبيق MBC MOODhttps://t.co/Xy9u1EjgwQ pic.twitter.com/mZgnL7qRxB
— #MBCFM (@mbc_fm) June 18, 2022
اترك تعليقاً