معدد يروي كيف حل خلاف بين زوجتيه حول الركوب بجانبه بالمقعد الأمامي للسيارة

عادل الحربي(صدى):

روى مواطن معدد، تفاصيل خلاف وقع بين زوجتيه حول من تركب بجانبه في المقعد الأمامي للسيارة، مشيرا إلى أنه لجأ إلى طريقة بسيطة لحل هذه المشكلة.

وأوضح المواطن خلال مداخلة له ببرنامج “بعد المنتصف” المذاع على إم بي سي إف إم، أنه طلب من زوجتيه أن تجلسا في المقعد الخلفي للسيارة.

وأكد المواطن أنه لا يحبذ فكرة الانتقام أبدًا عند الخلافات، أو أن يتسبب في ضرر لأي شخص.