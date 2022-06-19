أمير نجران يتفاعل مع حالة طفل سمع لأول مرة منذ ولادته

نجران(صدى):

تفاعل صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران، مع قصة طفل أجرى عملية في أذنيه كي يستطيع السماع.

ووجه أمير نجران بلقاء الطفل وجدي وولي أمره والفريق الطبي، بعدما حرص على متابعة إجراء العملية له عبر الاتصال المرئي.

وكان الطفل وجدي تمكن من سماع الأصوات لأول مرة منذ ولادته، بعد نجاح عملية زراعة قوقعة في أذنيه أجريت له بمستشفى الملك خالد في نجران.