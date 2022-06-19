بريطانيا تستعد لأكبر إضراب في قطاع السكك الحديد

لندن(صدى):

أعلن اتحاد نقابات عمال سكك الحديد والنقل البحري والبري في بريطانيا، أكبر عملية إضراب تشهدها شبكة السكك الحديد البريطانية منذ 30 عاما، وذلك بعد فشل المحادثات حول الأجور.

وفشل المحادثات يعني مشاركة أكثر من 50 ألف عامل الأسبوع المقبل في إضراب عام أيام الثلاثاء والخميس والسبت، كذلك سيضرب عمال مترو الأنفاق في لندن لمدة 24 ساعة الثلاثاء.

ويتزامن الإضراب مع عدد من الأحداث الكبرى المرتقبة، منها مهرجان الموسيقى في جلاستونبوري والاختبارات الرسمية.