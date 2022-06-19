توصيات هامة بشأن لقاح كورونا للأطفال من سن 6 أشهر
أجرت لجنة مستشارين للمراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، تصويتًا بالتوصية بلقاحين مضادين لكوفيد-19 للأطفال الصغار من سن 6 أشهر.
وأعلنت إدارة الأغذية والعقاقير الأميركية عن تصريحها لاستخدام لقاح شركة موديرنا للأطفال من سن 6 أشهر إلى 5 سنوات.
كما تم التصريح باستخدام لقاح فايزر/بيونتك للأطفال من سن 6 أشهر حتى 4 سنوات، ولقاح فايزر مصرح به بالفعل للأطفال فوق سن 5 سنوات.
ومن جانبها، قالت بيث بيل عضو لجنة المستشارين بعد التصويت: “هذا المرض يقتل الأطفال وأمامنا فرصة لمنع ذلك، أمامنا فرصة لمنع مخاطرة معروفة”.
تجدر الإشارة إلى أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، تعتزم طرح اللقاحين للأطفال الأقل من 5 سنوات في الأسبوع المقبل.
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