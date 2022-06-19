توصيات هامة بشأن لقاح كورونا للأطفال من سن 6 أشهر

أميرة خالد(صدى):

أجرت لجنة مستشارين للمراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، تصويتًا بالتوصية بلقاحين مضادين لكوفيد-19 للأطفال الصغار من سن 6 أشهر.

وأعلنت إدارة الأغذية والعقاقير الأميركية عن تصريحها لاستخدام لقاح شركة موديرنا للأطفال من سن 6 أشهر إلى 5 سنوات.

كما تم التصريح باستخدام لقاح فايزر/بيونتك للأطفال من سن 6 أشهر حتى 4 سنوات، ولقاح فايزر مصرح به بالفعل للأطفال فوق سن 5 سنوات.

ومن جانبها، قالت بيث بيل عضو لجنة المستشارين بعد التصويت: “هذا المرض يقتل الأطفال وأمامنا فرصة لمنع ذلك، أمامنا فرصة لمنع مخاطرة معروفة”.

تجدر الإشارة إلى أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، تعتزم طرح اللقاحين للأطفال الأقل من 5 سنوات في الأسبوع المقبل.