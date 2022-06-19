الحج والعمرة ترد على الاستفسارات بشأن قبول المترشح الرئيسي للحج ورفض المرافق له
أوضحت وزارة الحج والعمرة الرد على عدة استفسارات بشأن رفض بعض حالات المُرافق للمُتقدم الرئيسي للحج، رغم قبول ترشيح الأخير في القرعة الإلكترونية.
وقالت الوزارة:” أن سبب الرفض في تلك الحالات يعود إلى أن المرافق، لم يستوفِ أحد الشروط للتسجيل في حج عام 1443هـ.”
وأضافت: “أنه يمكن للمُتقدم إلغاء التصريح المصدر لأداء الحج من خلال اتباع الخطوات التالية:
١: إلغاء التصريح من منصة أبشر.
٢: إلغاء التصريح من خلال المسار الإلكتروني للحجاج من داخل المملكة تطبيق “اعتمرنا” .
٣: طلب استرجاع المبالغ.”
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