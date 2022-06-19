تحديثات جديدة بتطبيق تيك توك

وكالات(صدى):

كشفت منصة تيك توك عن أبرز التحديثات التي ستقوم بوضعها على التطبيق؛ ليستفاد منه المستخدمين.

وتضمنت تلك المزايا ميزة الوضع الواضح والتي تقوم بعمل إزالة الإرتباك لدى المستخدمين عند التنقل بين مقاطع الفيديو المختلفة.

وتشمل المميزات أيضًا ميزة خاصة بصناع المحتوى المشهورين على المنصة والمستخدمين التي تتعدي حساباتهم أكثر من مائة ألف متابع.

وتريد منصة تطبيق تيك توك تقاسم الإيرادات في المرحلة من إنطلاق برنامج صناع المحتوى؛ وذلك من أجل إستقطاب المزيد من المستخدمين لإستخدام التطبيق الذي تجاوز عدد مستخدميه حاليا المليار مستخدم.

ويبدأ “تيك توك” أيضًا تقديم وتطوير عروض مميزة للشركات والأفراد التي تقوم بتقديم الإعلانات على منصة تيك توك، ويستطيع المعلن ربط إعلانه بمقاطع الفيديوهات الأكثر شهرة والأكثر مشاهدة.