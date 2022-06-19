4 فوائد صحية لعصير المانجو

أميرة خالد(صدى):

يمتلك عصير المانجو فوائد صحية حقيقية، وهي غنية بشكل خاص بمضادات الأكسدة والألياف وفيتامين سي C، لذلك إليكِ أبرز فوائد عصير المانجو الصحية.

١: يسهم في الوقاية من السرطان:

يحتوي عصير المانجو على نسبة عالية من مضادات الأكسدة الهامة والضرورية للوقاية من السرطان والقضاء على الشوارد الحرة.

٢: التخلص من الحموضة المزعجة:

تُساعد الطبيعة القاعدية لعصير المانجو على معادلة حموضة المعدة والأمعاء، حيث من الممكن للحموضة المفرطة في المعدة أن تتسبب في الإصابة بارتجاع المعدة المريئي.

٣: يعمل على تحسين النظر:

يحتوي عصير المانجو على كميات هائلة من الكاروتينات (Carotene) وفيتامين أ، وهي عناصر غذائية هامة جدًا للنظر والرؤية عمومًا.

٤: يساعد في الحصول على بشرة صافية:

تعد إحدى أهم فوائد عصير المانجو الطبيعي هي قدرته على تحسين مظهر البشرة بشكل ملحوظ، وذلك إما عن طريق تناول العصير أو تطبيق القليل، من لب المانجو على مواضع البثور وحب الشباب.