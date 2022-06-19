شركة المتجر الوطني توفر وظائف شاغرة
كشفت شركة المتجر الوطني عن توفر وظائف شاغرة (رجال / نساء) لحملة الثانوية فأعلى في (الدمام) و (الخبر)، واشترطت الشركة أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.
وأوضحت الشركة أن الوظائف المطلوبة هي :
1- بائع.
2- كاشير.
وأفادت بأن الشروط اللازمة للتقديم على الوظائف هي :
1- أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.
2- شهادة الثانوية العامة فأعلى.
3- لا يُشترط وجود خبرة سابقة.
4- مستعد للعمل فورياً.
5- غير مسجل بالتأمينات الاجتماعية.
6- من سكان المنطقة الشرقية.
7- الجدية في العمل.
8- أن لا يكون طالب.
9- أن يكون مسجل في منصة طاقات.
وأفادت بأن التقديم متاح الآن بدأ اليوم الأحد بتاريخ 1443/11/20هـ الموافق 2022/06/19م وينتهي عند الاكتفاء بالعدد المطلوب.
وقالت :” أن طريقة التقديم من خلال إرسال السيرة الذاتية إلى البريد الإلكتروني التالي : [email protected]
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