شركة المتجر الوطني توفر وظائف شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت شركة المتجر الوطني عن توفر وظائف شاغرة (رجال / نساء) لحملة الثانوية فأعلى في (الدمام) و (الخبر)، واشترطت الشركة أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.

وأوضحت الشركة أن الوظائف المطلوبة هي :

1- بائع.

2- كاشير.

وأفادت بأن الشروط اللازمة للتقديم على الوظائف هي :

1- أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.

2- شهادة الثانوية العامة فأعلى.

3- لا يُشترط وجود خبرة سابقة.

4- مستعد للعمل فورياً.

5- غير مسجل بالتأمينات الاجتماعية.

6- من سكان المنطقة الشرقية.

7- الجدية في العمل.

8- أن لا يكون طالب.

9- أن يكون مسجل في منصة طاقات.

وأفادت بأن التقديم متاح الآن بدأ اليوم الأحد بتاريخ 1443/11/20هـ الموافق 2022/06/19م وينتهي عند الاكتفاء بالعدد المطلوب.

وقالت :” أن طريقة التقديم من خلال إرسال السيرة الذاتية إلى البريد الإلكتروني التالي : [email protected]