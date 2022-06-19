الصحة الخليجي: شرب المياه من العلب البلاستيكية غير مضر

وكالات(صدى):

أكد مجلس الصحة الخليجي، على عدم صحة الاعتقاد بأن شرب المياه من العلب البلاستيكية مضر.

وقال المجلس، أن هذا الاعتقاد خاطئ؛ لأن العلب البلاستيكية تمر بطرق معالجة، ولا يتم استخدامها إلا بعد تحقيق اللوائح والمواصفات المناسبة، والتأكد من أنها صالحة للاستخدام في مياه الشرب.

وأشار مجلس الصحة الخليجي، إلى أن تخزين العلب لفترة طويلة مع تعرضها لأشعة الشمس والحرارة قد يؤدي لتلوث وتكوين بيئة مناسبة للبكتيريا، بالإضافة إلى تغير الطعم، وهنا تصبح غير آمنة؛ فالأفضل تخزينها في درجة حرارة الغرفة على الأقل.