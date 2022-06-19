المواصفات تقدم عدة نصائح قبل شراء جهاز التكييف وأثناء التشغيل

علي القحطاني(صدى):

قدمت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، عدة نصائح قبل شراء جهاز التكييف وأثناء التشغيل وبعد الاستخدام؛ من أجل تكييف أفضل وكفاءة أعلى.

وشددت الهيئة على ضرورة استخدام تطبيق “تأكد” قبل الشراء للتحقق من بيانات كفاءة الطاقة، واختيار مكيف يتفق مع سعة المكان.

وقالت أنه لضمان تشغيل الجهاز بكفاءة أفضل، يجب إغلاق الأبواب والنوافذ وضبط الجهاز عند درجة 24 درجة مئوية، مع إطفائه عند عدم الحاجة إليه وتنظيف الفلتر كل أسبوعين، مع الصيانة الدورية.