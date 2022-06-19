بالصور.. سكودا ترفع الستار عن نسختها الرياضية الجديدة فابيا RS Rally2

أميرة خالد(صدى):

تمكنت شركة سكودا من أن تقدم باقة متنوعة من الاصدارات القوية داخل السوق العالمي للسيارات، بين الفئة الرياضية المتعددة الاستخدام، وفئة السيدان.

وتسعى شركة سكودا التشيكية لتألقها داخل السوق العالمي، بعد أن رفعت الستار عن نسختها الجديدة من الايقونة فابيا والتي تأتي بإسم RS Rally2 مع الاستناد لمنصة MQB A0.

وتتميز السيارة سكودا فابيا RS Rally2، بعجلات رياضية تتراوح بين 15 و 18 بوصة، ذات تصميم متعدد الأضلاع، مع خزانات وقود ثنائية بسعة 82.5 لتر.

وجاءت السيارة بشبكات أمامية متعددة الفتحات الهوائية باللون الأسود، مع طلاء خارجي باللون الليموني.

واستندت السيارة على محرك قوي يستطيع أن ينتج قوة قدرها 291 حصانا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 430 نيوتن/متر، مع قدرات الدفع الرباعي.