شركة طيران أديل توفر وظائف شاغرة
كشفت شركة طيران أديل عن توفر وظائف لحملة الثانوية فأعلى في بمدينتي الرياض والدمام.
وأوضحت الشركة أن مكان العمل:
– الرياض، الدمام.
وأفادت الشركة بأن المسؤوليات المطلوبة للعمل هي:
1- مسؤول عن السلامة والمعايير في جميع أنحاء مقصورة الطائرة.
2- التأكد من توفر جميع منتجات البيع على متن الطائرة
3- الحصول على رخصة طاقم الطائرة.
4- اتخاذ جميع المبادرات لمعالجة كل ما يتعلق بمقصورة الطائرة.
5- ضمان تحقيق وتجاوز أهداف المبيعات على متن الطائرة، وغيرهم .
وأشارت إلى أن المؤهلات المطلوبة كالتالي:
المهارات والمؤهلات:
1- الحد الأدنى للعمر 21 سنة، الحد الأقصى للعمر 30 سنة.
2- الحد الأدنى للطول 160 سم.
3- اجادة اللغة الإنجليزية تحدثا وكتابة اجادة تامة.
4- أي لغة إضافية تعتبر ميزة، وغيرهم.
وقالت: أن طريقة التقديم من خلال الرابط التالي:
1- (الرياض): هنا
2- (الدمام): هنا
اترك تعليقاً