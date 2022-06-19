شركة طيران أديل توفر وظائف شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت شركة طيران أديل عن توفر وظائف لحملة الثانوية فأعلى في بمدينتي الرياض والدمام.

وأوضحت الشركة أن مكان العمل:

– الرياض، الدمام.

وأفادت الشركة بأن المسؤوليات المطلوبة للعمل هي:

1- مسؤول عن السلامة والمعايير في جميع أنحاء مقصورة الطائرة.

2- التأكد من توفر جميع منتجات البيع على متن الطائرة

3- الحصول على رخصة طاقم الطائرة.

4- اتخاذ جميع المبادرات لمعالجة كل ما يتعلق بمقصورة الطائرة.

5- ضمان تحقيق وتجاوز أهداف المبيعات على متن الطائرة، وغيرهم .

وأشارت إلى أن المؤهلات المطلوبة كالتالي:

المهارات والمؤهلات:

1- الحد الأدنى للعمر 21 سنة، الحد الأقصى للعمر 30 سنة.

2- الحد الأدنى للطول 160 سم.

3- اجادة اللغة الإنجليزية تحدثا وكتابة اجادة تامة.

4- أي لغة إضافية تعتبر ميزة، وغيرهم.

وقالت: أن طريقة التقديم من خلال الرابط التالي:

1- (الرياض): هنا

2- (الدمام): هنا