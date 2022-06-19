دراسة تؤكد أن تناول الكربوهيدرات يزيد خطر الإصابة بسرطان الثدي

أميرة خالد(صدى):

أكدت دراسة جديدة أن تناول الكربوهيدرات يمكن أن يزيد خطر الإصابة بسرطان الثدي بنسبة 20%.

وكشف فريق الدراسة عن تأثير استهلاك الأطعمة النباتية الصحية، مثل الحبوب الكاملة والفواكه والخضراوات والمكسرات والبقوليات، واستهلاك الكربوهيدرات «غير الصحية»، الأرز الأبيض والدقيق والخبز.

وتوصل الباحثون، التابعون لجامعة باريس ساكلاي، أن النساء اللواتي تناولن الحبوب الكاملة والفواكه والخضراوات والمكسرات والبقوليات بانتظام، كان لديهن خطر أقل بنسبة 14% للإصابة بسرطان الثدي.

كما أنهم أكدوا أن النساء اللواتي اتبعن نظاماً غذائياً نباتياً «غير صحي»، كن أكثر عرضة للإصابة بالمرض بنسبة 20%.

وأفادت سانام شاه، طالبة الدكتوراه في مركز الأبحاث في علم الأوبئة وصحة السكان بجامعة باريس ساكلاي، بأن زيادة استهلاك الأطعمة النباتية الصحية وتقليل استهلاك الكربوهيدرات والأطعمة غير الصحية، قد يساعد في منع حدوث جميع أنواع سرطان الثدي.