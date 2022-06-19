مصرع رجل دهسًا على قضبان مترو الانفاق

واشنطن(صدى):

شهدت مدينة نيويورك الأمريكية حادث مرّوع، حيث لقى رجل مصرعة بطريقة مُرعبة، بعد جرِّه على سكة حديد إلى مسار قطار مقبل.

وأفادت شرطة نيويورك في بيان بأن ماركوس براينت البالغ من العمر 37 عاماً، كان يخرج من قطار كيو المتجه شمالاً في محطة «أفينيو إم» في بروكلين، عندما وجد نفسه بين القطار ومنصة سكة الحديد.

وفي السياق، تم الإعلان عن وفاته بعدما نُقل بسرعة إلى مركز طبي في بروكلين، فيما صرح رئيس «نيويورك ترانزيت» في مؤتمر صحفي، أن ملابس براينت علقت في باب القطار، وسقط في الحفرة بين القضبان عندما مر قطار كيو المتجه شمالاً فوقه.

وأشارت هيئة الطرق والمواصلات إلى إن الكاميرات التي تعمل في المحطة، تخضع للمراجعة كجزء من التحقيق، ولم يتم الإفراج عن محتواها علانية في هذه المرحلة.

والجدير بالذكر أن نظام النقل الجماعي في نيويورك زاد بحوادث العنف في عام 2022.